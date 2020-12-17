В Киеве на главной елке страны вместо шляпы появилась звезда за 75 000 грн: фото

В Киеве на главной елке страны появилась рождественская звезда. Шляпу, которая возмутила представителей христианских церквей, сняли с верхушки дерева 13 декабря.

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Высота звезды – четыре метра, вес – 60 кг. В конструкции использованы три вида гирлянд. Изготовление украшения обошлось в 75 000 гривень, рассказали сайту Сегодня организаторы праздника.

В этом году в оформлении новогодних локаций решили использовать тематику "сказочного леса", поэтому организаторы, проект Folk Ukraine, решили заменить традиционную звезду на шляпу.

Это решение раскритиковали в Православной церкви Украины и протестантских церквях. Они настаивали, что на елке должна быть вифлеемская звезда. В ПЦУ заявили, что "оформление специально задумывалось так, чтобы как можно меньше было ассоциаций с Рождеством Христовым". Также тема вызвала оживленные дискуссии в соцсетях.

После этого в Folk Ukraine пообещали в канун Дня Святого Николая заменить шляпу звездой.





Вадим Ребрина

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