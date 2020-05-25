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Верующие в Германии сходили в церковь: более сотни заболевших коронавирусом

Верующие в Германии сходили в церковь: более сотни заболевших коронавирусом - Фото
Фото: ЕРА
25.05.2020, 08:11

Власти ФРГ понемногу снимают карантинные ограничения и пытаются оперативно купировать локальные вспышки инфекции: например, как в земле Гессен

Разрешение на массовые религиозные собрания, которое вернули в германской земле Гессен в начале месяца, привело к локальной вспышке COVID-19 во Франкфурте-на-Майне. Это следует из сообщения министра здравоохранения региона Кая Клозе, пишет Deutsche Welle.

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Чиновник рассказал, что им удалось проследить контакты первых заболевших: выяснилось, что причина точечного заражения по меньшей мере 107 человек – состоявшаяся 10 мая служба в церкви баптистов.

Глава Минздрава Гессена пояснил, что большая часть этой группы людей подхватила инфекцию от побывавших на службе, и вспышка расползлась по округе.

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В регионе отменили запланированную на городском стадионе мусульманскую молитву.

"Эта ситуация показывает, насколько важно для всех нас - особенно во время ослабления мер, сохранять бдительность и не быть небрежным. Вирус все еще существует и хочет распространяться. Наша наилучшая общая защита - соблюдать правила гигиены, расстояние друг от друга, и не лезть руками в рот и нос", - сказал Клозе.

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Евгений Пилипенко
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баптизм Германия религия церковь вспышка Франкфурт коронавирус COVID-19
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