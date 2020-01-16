ПЦУ: Купание в проруби на Крещение – не украинская традиция

Крещение

В Православной церкви Украины заявили, что купание в проруби на Крещение "не смывает грехи", и вообще это не украинская традиция. Об этом сообщается в Facebook ПЦУ.

"Возлюбленные братья и сестры, омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Церковного предписания для совершения такого действия нет, и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что в странах греческой церковной традиции распространен обычай освящать воды через бросание в них деревянного креста, который мужчины вылавливают из водоема, "но этот обычай все же не является собственно купанием или погружением".

Суть праздника Крещения, говорят в ПЦУ, в том, что в этот день, день крещения Иисуса Христа "Господь явил людям Себя во всей полноте как Троица: Бог-Отец - голосом Своим, Бог-Сын - крещением в Иордане и Святой Дух - восхождением в виде голубя".

В ПЦУ дали несколько практических советов, как вести себя в этот день: "На Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости". Нет необходимости запасаться водой в больших бидонах или канистрах…".

В ПЦУ отметили, что не запрещают купание, но предостерегают от превращения его в "некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждению ближнего".

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