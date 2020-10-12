В Одессе покраснело море: рекомендуют не купаться и не есть морепродукты – фото

В Украинском национальном центре экологии моря рекомендуют пока воздержаться от купания в прибрежных зонах Одессы, где наблюдаются красные водоросли

В Одессе из-за большого количество одноклеточных фотосинтезирующих водорослей динофлагеллят наблюдается красный прилив. Об этом сообщил в Facebook морской биолог Владислав Балинский.

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Он пишет, что преимущественно распространены водоросли Lingylodinium polyedra. По его словам, это один из самых масштабных красных приливов за всю историю наблюдения. Причинами биолог видит загрязнение воды и продолжительные высокие температуры.

Балинский предупреждает, что водоросли могут выделять ряд токсинов. "Яд растворяется в воде, включается в пищевые цепочки и накапливается в рыбе, моллюсках, ракообразных, испаряется в атмосферу", – написал он.

Биолог утверждают, что токсины могут привести к аллергии при купании и к тяжелому отравлению при употреблении в пищу морских продуктов.

В Украинском национальном центре экологии моря в комментарии LIGA.net подтвердили, что в Одесском заливе наблюдается красный прилив, однако еще стоит определить, действительно ли водоросли столь токсичны.

"Среди водорослей есть в том числе токсичные, я бы сказал потенциально токсичные, потому что их токсичность надо еще изучать. То есть однозначных исследований, которые бы определили, что именно эти водоросли, которые формируют сегодня приливы, являются токсичными, на сегодняшний день нет", – сказал собеседник из УкрНЦЭМ.

В то же время он добавил, что сейчас не рекомендуется купаться в прибрежной зоне, где в большом количестве наблюдаются эти водоросли. Также в УкрНЦЭМ рекомендуют поберечься и пока не употреблять местные морепродукты.

10 сентября 2020-го с пляжа Дельфин в Одессе убрали севший на мель танкер Delfi. Судно почти год пролежало у берега, периодически загрязняя акваторию.

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Марк Сировой

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