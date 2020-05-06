Под Одессой разлили в море восемь тонн масла: ущерб составил $2,5 млн – фото

В порту города Южный Одесской области судно Stavanger разлило более восьми тонн пальмового масла. Об этом сообщил вр.и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, передает Думская.

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Инцидент произошел еще 30 апреля, в море вылилось 8437 кг пальмового масла. Тяжелых последствий для окружающей среды удалось избежать, однако сумма ущерба составила $2 416 557.

Судно будет задержано в порту, пока его собственник не возместит убытки.

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СПРАВКА. Stavanger построен в 2004 году. Длина 183 метра, ширина 32. Водоизмещение более 45 тысяч тонн, валовая вместимость 30 тысяч тонн. По данным Marrine Traffic, судно прибыло из египетского порта Аль-Адабия, ходит под флагом Тувалу.

5 апреля в порту Южный задержали крупную партию кокаина стоимостью около 200 млн гривень.

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Фото - dumskaya.net и marinetraffic.com