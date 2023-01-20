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В Киеве ночью может прозвучать громкий звук взрыва. В КГГА просят не паниковать

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 22:59
В Киеве ночью может прозвучать громкий звук взрыва. В КГГА просят не паниковать - Фото
КГГА

Около 23:00-01:00 саперы совершат подрыв льда на реке Десна. Звук взрыва может быть громким, особенно в Деснянском и Оболонском районах столицы. Об этом сообщает КГГА.

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Там объяснили, что из-за ледохода на Десне в районе села Погребы на этой реке образовалась пробка, повлекшая повышение уровня воды и подтопление в прибрежных зонах.

Для решения этой проблемы саперы совершат подрыв ледовой пробки в районе сел Погребы и Зазимье. Ориентировочное время взрыва 23:00–01:00.

"Прогнозируется, что звук взрыва может быть достаточно громким, учитывая ночное время. Поэтому без паники! Будут работать наши взрывотехники", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина
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взрыв киев КГГА десна лед
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