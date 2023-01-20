Приказом Минреинтеграции город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий. Соответствующий приказ был зарегистрирован Минюстом 16 января. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Там напомнили, что в конце прошлого года правительство приняло постановление №1364, которым определен механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией. Этот список периодически обновляется соответствующим приказом Минреинтеграции.

"Так, приказом от 13 января 2023 №14 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. Согласно приказу город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий", – говорится в сообщении.

Этот приказ Минреинтеграции зарегистрирован Министерством юстиции 16 января 2023 года.

В министерстве отметили, что приказ утвержден по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

28 декабря 2022 года командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что если россияне вместе с беларусами захотят повторить наступление на Киев, их ждет "много неожиданностей".

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Вадим Ребрина

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