В Киеве звучали взрывы, пропаганда начала разгонять "наступление из Беларуси". ВСУ: Фейк

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В Киеве утром 14 января прозвучало несколько взрывов, пропагандисты начали писать о "наступлении из Беларуси" — в Вооруженных Силах Украины опровергли фейк россиян. Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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После 06:00 на правом и левом берегу столицы прозвучало несколько звуков взрывов. По словам Павлюка, российские ботофермы и пропагандисты начали разгонять панику и рассказывать о якобы наступлении с северного направления.

Он отметил, что никакого наступления противника из Беларуси нет.

Генерал заявил, что взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой противовоздушной обороны, а также с любыми военными действиями.

"Если бы была угроза — вы бы услышали сигнал тревоги. Причину взрывов сообщат отдельно", — написал военачальник.

ОБНОВЛЕНО в 07:46. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что на одном из объектом критической инфраструктуры произошло возгорание — на месте работают специальные службы, пострадавших нет.

Ранее британская разведка заявила, что переброска авиации РФ в Беларусь, скорее всего, не означает подготовку к атаке.

США не видят признаков того, что Беларусь собирается вступить в войну против Украины.

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Дмитро Гриниченко

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