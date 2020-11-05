В Киеве обесточат Левый берег из-за мужчины, который залез на электроопору

Неизвестный залез на высоковольтную электроопору и, чтобы его оттуда снять, нужно временно обесточить оборудование

В Киеве временно обесточат электролинию, от которой питается Левый берег столицы, для спасения неизвестного мужчины, забравшегося на электроопору. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Неизвестный залез на высоковольтную электроопору и, чтобы его оттуда снять, нужно временно обесточить оборудование.

Энергетики предупредили, что из-за этого на Левом берегу могут возникнуть перебои света. Как только мужчину снимут с опоры, энергоснабжение восстановят.

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Вадим Ребрина

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