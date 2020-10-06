В Киеве впервые подсветили новый мост на Троещину: как он выглядит – фото и видео

По словам мэра столицы Виталия Кличко, движение по мосту планируют пустить к концу года

Вечером 5 октября на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, более известном как "мост на Троещину", включили подсветку и освещение. Как заявил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, здесь уже закончили монтаж освещения.

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По его словам, строительство арочной части находится на завершающем этапе. В дальнейшем строители планируют закончить демонтаж временных опор и приступить к опусканию арки перехода в проектное положение.

Мэр заявил, что автомобильную часть планируют открыть к концу года. Для этого нужно закончить заезд на мост с улицы Набережно-Крещатицкой в районе Верхнего Вала, а также участок моста в районе Русановских садов.

Как отмечают на сайте Киевской горгосадминистрации, сейчас строят дорогу от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу.

В марте Кличко говорил, что достроить мост и запустить по нему автосообщение смогут в течение 1,5-2 лет "при условии надлежащего финансирования".

20 августа АМКУ открыл дело о признаках сговора на торгах по строительству моста на сумму около 100 млн грн.

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Станислав Стороженко

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