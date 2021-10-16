В Киеве обстреляли маршрутку, водитель получил ранение
16.10.2021, 14:25
Фото: depositphotos.com
Вчера в Киеве неизвестные несколько раз выстрелили в маршрутку, в результате чего водитель получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.
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Инцидент произошел в Днепровском районе. Группа неизвестных стреляла в автобус, затем они скрылись. На место происшествия выезжали следователи, патрульные и врачи.
Полицейские опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. В результате стрельбы пострадал водитель автобуса, ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.
Сейчас злоумышленников ищут.
- Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
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