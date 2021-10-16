UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве обстреляли маршрутку, водитель получил ранение

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2021, 14:25
В Киеве обстреляли маршрутку, водитель получил ранение - Фото
Фото: depositphotos.com

Вчера в Киеве неизвестные несколько раз выстрелили в маршрутку, в результате чего водитель получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидент произошел в Днепровском районе. Группа неизвестных стреляла в автобус, затем они скрылись. На место происшествия выезжали следователи, патрульные и врачи.

Полицейские опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. В результате стрельбы пострадал водитель автобуса, ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. 

Сейчас злоумышленников ищут. 

  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев Нацполиция маршрутка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 