В Киеве обстреляли маршрутку, водитель получил ранение

Вчера в Киеве неизвестные несколько раз выстрелили в маршрутку, в результате чего водитель получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

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Инцидент произошел в Днепровском районе. Группа неизвестных стреляла в автобус, затем они скрылись. На место происшествия выезжали следователи, патрульные и врачи.

Полицейские опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. В результате стрельбы пострадал водитель автобуса, ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Сейчас злоумышленников ищут.

Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.

Владислав Сердюк

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