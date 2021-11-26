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В Киеве объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра – рекомендации властей

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 11:50
В Киеве объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра – рекомендации властей - Фото
Панорама Киева (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Киеве сегодня и завтра будет сильный ветер, объявлен первый уровень опасности (желтый), власти опубликовали рекомендации для граждан. Об этом сообщают пресс-службы Киевской горгосадминистрации и Укргидрометцентра.

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Как сообщается, до конца суток, ночью и утром в субботу, 27 ноября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый) – это значит, что погодные условия потенциально опасны для населения и инфраструктуры.

В связи с такой погодой власти рекомендуют киевлянам:

– плотно закрыть окна;

– на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

– в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

– не находиться вблизи больших деревьев, особенно тополей, не парковать рядом с ними транспорт.

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Марк Сировой
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