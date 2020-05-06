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В Киеве объявлено штормовое предупреждение: выпадет почти месячная норма дождя

В Киеве объявлено штормовое предупреждение: выпадет почти месячная норма дождя - Фото
Дождь (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.05.2020, 19:29

В Киеве объявило штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют, что выпадет почти месячная норма осадков

К утру 7 мая в Киеве ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

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Отмечается, что в места, которые могут подтапливаться, спецтехника и бригады выедут заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась у станции метро "Левобережная".

Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

По прогнозу синоптиков, интенсивные осадки будут продолжаться до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможны осадки от 15 до 49 мм, что почти равно средней месячной норме для мая.

Власти столицы призвали водителей быть осторожными на дорогах.

  • Сегодня Укргидрометцентр предупреждал, что по всей территории Украины ожидаются дожди, в восточных и южных областях - грозы.
Наталия Медведева
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