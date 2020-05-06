В Киеве объявлено штормовое предупреждение: выпадет почти месячная норма дождя

Дождь (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

К утру 7 мая в Киеве ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

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Отмечается, что в места, которые могут подтапливаться, спецтехника и бригады выедут заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась у станции метро "Левобережная".

Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

По прогнозу синоптиков, интенсивные осадки будут продолжаться до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможны осадки от 15 до 49 мм, что почти равно средней месячной норме для мая.

Власти столицы призвали водителей быть осторожными на дорогах.

Сегодня Укргидрометцентр предупреждал , что по всей территории Украины ожидаются дожди, в восточных и южных областях - грозы.