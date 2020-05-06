Дожди по всей Украине, грозы на востоке и юге: карта погоды на сегодня

Сегодня, 6 мая, по всей территории Украины ожидаются дожди, в восточных и южных областях - грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Теплее всего будет в Луганской области и Запорожье - до 21 градуса тепла. На западе страны, напротив, прохладно - всего 11 - 13 градусов в Закарпатье, 9 - 11 во Львовской области.
В Киеве воздух сегодня прогреется до 14 - 16 градусов.
По всей стране ожидаются дожди, в южных и восточных областях - грозы и порывы ветра до 15-20 м/с, предупреждает ГСЧС. Также порвывы ветра, сильный дождь и мокрый снег ожидаются в Карпатском регионе.
Фото: meteo.gov.ua
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