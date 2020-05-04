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Дожди, град, грозы. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта

Дожди, град, грозы. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта - Фото
Фото: pixabay.com
04.05.2020, 08:46

По прогнозам Укргидрометцентра, 5-6 мая ожидается незначительное похолодание

На большинстве территории Украины 4 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и при грозах - шквалистое усиление ветра. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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В западных областях дождей будет меньше, температура воздуха будет низкой, днем ​​+10, +16 градусов, а в Карпатах + 5, + 11 градусов, сильный ветер.

В большинстве областей Украины воздуха в понедельник прогреется до +17, +24 градусов.

Карта погоды на 4 мая

Фото: meteo.gov.ua

"Ветер с юго-восточного постепенно переходит на северо-западный, во вторник похолодает на значительной части территории", - отметила Диденко.

В Киеве 4 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, есть вероятность града и порывистого ветра при грозах.

"Во вторник-среду в Киеве похолодает", - уточнила она.

  • 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.

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Арина Толина
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