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В Украину пришел антициклон Odilo: какой будет погода - карта

В Украину пришел антициклон Odilo: какой будет погода - карта - Фото
Фото: pixabay.com
27.04.2020, 09:20

По прогнозам Укргидромецтентра, сегодня дождь - в Харьковской области и на востоке

В Украину пришел антициклон Odilo, поэтому на большинстве территории страны ожидается сухая погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

На востоке сильный, северо-западный ветер. Днем в понедельник прогнозируется +11, +16 градусов, на Закарпатье +14, +19 градусов.

Карта погоды на 27 апреля

Карта погоды на 27 апреля (фото - meteo.gov.ua)

В Киеве - без существенных осадков. Ветер порывистый, северо-западного направления, днем ​​+12, + 14 градусов.

"Со вторника температура воздуха снова начнет повышаться", - уточнила Диденко.

По ее словам, 29-30 апреля ожидается до +20 градусов.

  • 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.
Арина Толина
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