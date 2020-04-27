В Украину пришел антициклон Odilo: какой будет погода - карта

В Украину пришел антициклон Odilo, поэтому на большинстве территории страны ожидается сухая погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
На востоке сильный, северо-западный ветер. Днем в понедельник прогнозируется +11, +16 градусов, на Закарпатье +14, +19 градусов.
Карта погоды на 27 апреля (фото - meteo.gov.ua)
В Киеве - без существенных осадков. Ветер порывистый, северо-западного направления, днем +12, + 14 градусов.
"Со вторника температура воздуха снова начнет повышаться", - уточнила Диденко.
По ее словам, 29-30 апреля ожидается до +20 градусов.