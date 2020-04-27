В Украину пришел антициклон Odilo: какой будет погода - карта

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В Украину пришел антициклон Odilo, поэтому на большинстве территории страны ожидается сухая погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

На востоке сильный, северо-западный ветер. Днем в понедельник прогнозируется +11, +16 градусов, на Закарпатье +14, +19 градусов.

Карта погоды на 27 апреля (фото - meteo.gov.ua)

В Киеве - без существенных осадков. Ветер порывистый, северо-западного направления, днем ​​+12, + 14 градусов.

"Со вторника температура воздуха снова начнет повышаться", - уточнила Диденко.

По ее словам, 29-30 апреля ожидается до +20 градусов.

16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.