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В Киеве ограничат движение 5 июня – будет парад велосипедистов: карта

04.06.2021, 22:55
В Киеве ограничат движение 5 июня – будет парад велосипедистов: карта - Фото
Велосипедисты (иллюстративное фото - unsplash.com)

В столице 5 июня в рамках спортивно–массового мероприятия "Всеукраинский велодень в Киеве" на некоторое время будет ограничено движение на ряде улиц и изменит маршруты общественный транспорт. Об этом сообщает пресс–служба КГГА.

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Движение будет ограничено по маршруту проведения парада велосипедистов.

Праздничный заезд состоится по таким улицам:

Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Северный мост – ул. Трухановская – парк "Муромец".

В связи с этим с 9:30 (ориентировочно до 13:30) движение троллейбусов и автобусов в обычном режиме движения будет организовано так:

- троллейбусы маршрута №6 – от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

- троллейбусы маршрутов №№16, 18 – соответственно от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

- троллейбусы маршрутов №№29, 31, 47 – от ст. м. "Дарница" до ул. Милославской;

- троллейбусы маршрута №30 – от ул. Кадетский гай ст. м. "Почайна";

- автобусы маршрутов №№24, 62 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;

- автобусы маршрута №114 – от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкая по действующему маршруту, далее – ул. Почайнинская – ул. Ильинская – ул. Волошская – ул. Григория Сковороды – ул. Межигорская – ул. Новоконстантиновская – ул. Степана Бандеры – Северный мост, далее – по действующим маршрутам.

Движение маршрутных такси:

№429 – от ул. Тулузы в б-ру Т. Шевченко (до ул. Пушкинской)

№433 – от ул. Леся Курбаса в б-ру Т. Шевченко (до ул. Пушкинской).

Кроме того, вечером 5 июня ограничат движение на Владимирской улице и Владимирском спуске из–за концерта "Звезды мировой оперы".

По сообщению Департамента транспортной инфраструктуры, с 19:30 до 21:30 в связи с проведением мероприятия изменят движение троллейбусы маршрутов №№6, 16, 18.

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Наталия Медведева
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киев велосипед Велодень транспорт
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