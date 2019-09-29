В Киеве ограничат работу трех станций метро из-за футбола

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В метро Киеве могут ограничить работу трех станций из-за матч чемпионата Украины по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Речь идет об игре между киевским "Динамо" и клубом "Днепр-1", которая стартует на НСК "Олимпийский" в 17:00.

После завершения матча, примерно в 18:50, возможно ограничение работы станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"С целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров", - отметили в пресс-службе метрополитена.

27 сентября донецкий "Шахтер" в Харькове разгромно обыграл полтавскую "Ворсклу" в рамках матча очередного тура Чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, одержав победу со счетом 4:0.

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