В Киеве ограничили движение транспорта в районе Академгородка

Ремонт дороги (фото - Pixabay)

С 9 апреля в Киве частично перекроют движение транспорта на проспекте Академика Палладина возле станции метро Академгородок. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

Ограничения связаны с выполнением работ по капитальному ремонту дорожного покрытия. Движение транспорта по нечетной стороне на участке от улицы Академика Булаховского до Кольцевой дороги будет закрыто. Движение транспорта будет осуществляться по встречному направлению.

Реклама

"Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - сказано в сообщении.

С 1 по 28 апреля в Киеве частично ограничили движение транспорта по Южному мостовому переходу.