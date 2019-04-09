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09.04.2019, 11:59

В Киеве ограничили движение транспорта в районе Академгородка

В Киеве ограничили движение транспорта в районе Академгородка - Фото
Ремонт дороги (фото - Pixabay)

Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия и начинают действовать с сегодняшнего дня

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С 9 апреля в Киве частично перекроют движение транспорта на проспекте Академика Палладина возле станции метро Академгородок. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

Ограничения связаны с выполнением работ по капитальному ремонту дорожного покрытия. Движение транспорта по нечетной стороне на участке от улицы Академика Булаховского до Кольцевой дороги будет закрыто. Движение транспорта будет осуществляться по встречному направлению.

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"Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - сказано в сообщении. 

С 1 по 28 апреля в Киеве частично ограничили движение транспорта по Южному мостовому переходу. 

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Теги: ремонт, киев, дорога, ограничение, академгородок
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