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01.04.2019, 11:16

В Киеве сегодня на месяц ограничат движение по одному из мостов

В Киеве сегодня на месяц ограничат движение по одному из мостов - Фото
Фото: depositphotos.com

Ограничение на движение транспорта будет действовать до 28 апреля

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С 1 по 28 апреля в Киеве частично ограничат движение транспорта по Южному мостовому переходу. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

"С 11:00 1 апреля до 23:00 28 апреля в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ", - сказано в сообщении.

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Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ. 

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Теги: киевавтодор, ремонт, киев, движение, южный мост
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