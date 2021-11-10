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В Киеве ограничили работу трех вокзалов – ищут взрывчатку

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 20:52
В Киеве ограничили работу трех вокзалов – ищут взрывчатку - Фото
Фото: depositphotos.com

В Киеве ограничили работу на трех железнодорожных вокзалах, в связи с сообщением о минировании. Об этом информирует в Facebook Укрзализныця.

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Как отмечается, временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала – в связи с сообщением о его минировании.

Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

В УЗ отмечают, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.

В Киеве ограничили работу трех вокзалов – ищут взрывчатку

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Наталия Медведева
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киев минирование
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