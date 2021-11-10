В Киеве ограничили работу трех вокзалов – ищут взрывчатку
10.11.2021, 20:52
Фото: depositphotos.com
В Киеве ограничили работу на трех железнодорожных вокзалах, в связи с сообщением о минировании. Об этом информирует в Facebook Укрзализныця.
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Как отмечается, временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала – в связи с сообщением о его минировании.
Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
В УЗ отмечают, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.
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