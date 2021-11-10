В Киеве ограничили работу трех вокзалов – ищут взрывчатку

В Киеве ограничили работу на трех железнодорожных вокзалах, в связи с сообщением о минировании. Об этом информирует в Facebook Укрзализныця.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала – в связи с сообщением о его минировании.

Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

В УЗ отмечают, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.

Читайте также: В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон, есть пострадавшие – фото

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.