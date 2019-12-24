Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве открыли 97 елочных ярмарок: список адресов

В Киеве открыли 97 елочных ярмарок: список адресов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
24.12.2019, 14:24

Кроме того, со 2 января будут работать пункту утилизации новогодних деревьев

В Киеве открыты 97 законных елочных ярмарок, которые будут работать до 31 декабря. Об этом сообщает Госагентство лесных ресурсов со ссылкой на КГГА.

Елки, которые реализуют государственные лесохозяйственные предприятия, входящие в сферу управления Гослесагентства, маркируются самоклеящимися этикетками или пластмассовыми бирками с индивидуальным номером. По номеру можно проверить легальность елки на сайте или в приложении на телефоне. Наличие такой елки в системе электронного учета древесины свидетельствует о том, что она была заготовлена ​​на специальных новогодних плантациях без ущерба для леса и окружающей среды. 

По информации Киевзеленстроя, со 2 января действовать 15 пунктов приема елок в каждом районе Киева, они будут измельчены на щепу для дальнейшего использования в производственных нуждах. В частности, полученную щепу планируется использовать для того, чтобы мульчировать почву (укрывать для защиты от пересыхания) в лунках вечнозеленых растений. Киевзеленстрой призывает киевлян не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти на утилизацию в один из пунктов приема.

Список адресов елочных ярмарок.

  • Ранее Гослесхоз создал приложение yalynka.info, которое позволяет проверить легальность происхождения новогодних елок по номеру бирки или штрих-коду.

Читайте также: В Киеве зажгли главную елку страны: видео

Напишите нам
новый год киев елка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 