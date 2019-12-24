В Киеве открыли 97 елочных ярмарок: список адресов

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В Киеве открыты 97 законных елочных ярмарок, которые будут работать до 31 декабря. Об этом сообщает Госагентство лесных ресурсов со ссылкой на КГГА.

Елки, которые реализуют государственные лесохозяйственные предприятия, входящие в сферу управления Гослесагентства, маркируются самоклеящимися этикетками или пластмассовыми бирками с индивидуальным номером. По номеру можно проверить легальность елки на сайте или в приложении на телефоне. Наличие такой елки в системе электронного учета древесины свидетельствует о том, что она была заготовлена ​​на специальных новогодних плантациях без ущерба для леса и окружающей среды.

По информации Киевзеленстроя, со 2 января действовать 15 пунктов приема елок в каждом районе Киева, они будут измельчены на щепу для дальнейшего использования в производственных нуждах. В частности, полученную щепу планируется использовать для того, чтобы мульчировать почву (укрывать для защиты от пересыхания) в лунках вечнозеленых растений. Киевзеленстрой призывает киевлян не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти на утилизацию в один из пунктов приема.

Список адресов елочных ярмарок.

Ранее Гослесхоз создал приложение yalynka.info, которое позволяет проверить легальность происхождения новогодних елок по номеру бирки или штрих-коду.

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