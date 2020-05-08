В Киеве открыли пункты сбора использованных масок и перчаток: адреса

В Киеве открыли пункты сбора использованных средств индивидуальной защиты – медицинских масок и перчаток. Об этом сообщил в Facebook глава управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.
Отмечается, что сбор масок и перчаток будет осуществляться в отдельные контейнеры, которые в первую очередь будут установлены возле супермаркетов и торговых центров.
Список адресов, где установлены контейнеры:
В магазинах сети Billa
ул. Гришко, 3;
пр-т Маяковского, 85;
Бессарабская площадь, 2;
ул.Тростянецкая, 1-а;
Дарницкая площадь, 1;
Воздухофлотский пр-т, 56-а;
ул. Голосеевская, 13-а;
Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";
ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
ул. Попудренко, 40.
В магазинах сети METRO Cash & Carry
пр-т. Григоренко, 43;
Кольцевая дорога, 1-в;
пр-т. С. Бандеры, 26-в;
ул. С. Лифаря, 2-а.
Сообщается, что после наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию (ООО "Центр экобезопасности и гигиены"). Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно утилизированы при высоких температурах.
Также Малеваный опубликовал правила утилизации использованных медицинских масок и перчаток:
1. Снимите маску после применения; удерживайте маску за эластичные заушные петли и не прикасайтесь ней к глазам или одежде, так как она может быть загрязнена микроорганизмами.
2. Одноразовые маски и перчатки, прежде чем выбрасывать, следует ошпарить кипятком или обработать дезинфицирующим средством.
3. Герметично завернуть маску или перчатки в отдельный пакет, для предотвращения загрязнения контейнера, в который будет выброшена маска.
4. После прикосновения к маске и ее выбрасывания следует обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть их с мылом.
Читайте также: В Киеве показали контейнеры для сбора использованных масок: фото