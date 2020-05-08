Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве открыли пункты сбора использованных масок и перчаток: адреса

В Киеве открыли пункты сбора использованных масок и перчаток: адреса - Фото
Фото: unsplash.com
08.05.2020, 20:42

В Киеве появились пункты сбора использованных средств индивидуальной защиты для их последующей безопасной утилизации

В Киеве открыли пункты сбора использованных средств индивидуальной защиты – медицинских масок и перчаток. Об этом сообщил в Facebook глава управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

Отмечается, что сбор масок и перчаток будет осуществляться в отдельные контейнеры, которые в первую очередь будут установлены возле супермаркетов и торговых центров.

Список адресов, где установлены контейнеры:

В магазинах сети Billa

ул. Гришко, 3;
пр-т Маяковского, 85;
Бессарабская площадь, 2;
ул.Тростянецкая, 1-а;
Дарницкая площадь, 1;
Воздухофлотский пр-т, 56-а;
ул. Голосеевская, 13-а;
Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";
ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry

пр-т. Григоренко, 43;
Кольцевая дорога, 1-в;
пр-т. С. Бандеры, 26-в;
ул. С. Лифаря, 2-а.

Сообщается, что после наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию (ООО "Центр экобезопасности и гигиены"). Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно утилизированы при высоких температурах.

Также Малеваный опубликовал правила утилизации использованных медицинских масок и перчаток:

1. Снимите маску после применения; удерживайте маску за эластичные заушные петли и не прикасайтесь ней к глазам или одежде, так как она может быть загрязнена микроорганизмами.

2. Одноразовые маски и перчатки, прежде чем выбрасывать, следует ошпарить кипятком или обработать дезинфицирующим средством.

3. Герметично завернуть маску или перчатки в отдельный пакет, для предотвращения загрязнения контейнера, в который будет выброшена маска.

4. После прикосновения к маске и ее выбрасывания следует обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть их с мылом.

Читайте также: В Киеве показали контейнеры для сбора использованных масок: фото

Правила утилизации использованных защитных масок и перчаток

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
маски киев утилизация
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 