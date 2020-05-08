В Киеве открыли пункты сбора использованных масок и перчаток: адреса

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В Киеве открыли пункты сбора использованных средств индивидуальной защиты – медицинских масок и перчаток. Об этом сообщил в Facebook глава управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

Отмечается, что сбор масок и перчаток будет осуществляться в отдельные контейнеры, которые в первую очередь будут установлены возле супермаркетов и торговых центров.

Список адресов, где установлены контейнеры:

В магазинах сети Billa

ул. Гришко, 3;

пр-т Маяковского, 85;

Бессарабская площадь, 2;

ул.Тростянецкая, 1-а;

Дарницкая площадь, 1;

Воздухофлотский пр-т, 56-а;

ул. Голосеевская, 13-а;

Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";

ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;

ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry

пр-т. Григоренко, 43;

Кольцевая дорога, 1-в;

пр-т. С. Бандеры, 26-в;

ул. С. Лифаря, 2-а.

Сообщается, что после наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию (ООО "Центр экобезопасности и гигиены"). Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно утилизированы при высоких температурах.

Также Малеваный опубликовал правила утилизации использованных медицинских масок и перчаток:

1. Снимите маску после применения; удерживайте маску за эластичные заушные петли и не прикасайтесь ней к глазам или одежде, так как она может быть загрязнена микроорганизмами.

2. Одноразовые маски и перчатки, прежде чем выбрасывать, следует ошпарить кипятком или обработать дезинфицирующим средством.

3. Герметично завернуть маску или перчатки в отдельный пакет, для предотвращения загрязнения контейнера, в который будет выброшена маска.

4. После прикосновения к маске и ее выбрасывания следует обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть их с мылом.

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