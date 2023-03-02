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В Киеве переименовали еще три улицы и переулок

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 19:24
В Киеве переименовали еще три улицы и переулок - Фото
Киевская городская госадминистрация (фото: пресс-служба КГГА)

В Киеве переименовали еще четыре городских объекта, названия которых связаны с Российской Федерацией и ее сателлитами. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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За соответствующие решения проголосовало большинство депутатов Киевсовета.

Соломенский район:

улица Генерала Тупикова стала улицей Андрея Мельника.

Шевченковский район:

улица Тургеневская – улицей Александра Конисского;

переулок Герцена – переулком Бабий Яр.

Оболонский район:

улица Алябьева переименована в улицу Гулаков-Артемовских.

  • Ранее депутаты Верховной Рады предложили столичным властям переименовать один из переулков возле Министерства внутренних дел в честь погибшего в авиакатастрофе главы МВД Дениса Монастырского.
Вадим Ребрина
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киев переименование КГГА
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