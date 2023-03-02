В Киеве переименовали еще три улицы и переулок
02.03.2023, 19:24
Киевская городская госадминистрация (фото: пресс-служба КГГА)
В Киеве переименовали еще четыре городских объекта, названия которых связаны с Российской Федерацией и ее сателлитами. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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За соответствующие решения проголосовало большинство депутатов Киевсовета.
Соломенский район:
улица Генерала Тупикова стала улицей Андрея Мельника.
Шевченковский район:
улица Тургеневская – улицей Александра Конисского;
переулок Герцена – переулком Бабий Яр.
Оболонский район:
улица Алябьева переименована в улицу Гулаков-Артемовских.
- Ранее депутаты Верховной Рады предложили столичным властям переименовать один из переулков возле Министерства внутренних дел в честь погибшего в авиакатастрофе главы МВД Дениса Монастырского.
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