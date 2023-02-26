UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нардепы предлагают переименовать переулок возле МВД в честь Монастырского

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 15:24
Нардепы предлагают переименовать переулок возле МВД в честь Монастырского - Фото
Монастырский Денис

Депутаты Верховной Рады предлагают столичным властям переименовать один из переулков возле Министерства внутренних дел в честь погибшего в авиакатастрофе главы МВД Дениса Монастырского. Под соответствующим обращением подписалось уже 150 нардепов. Об этом сообщает депутат Галина Янченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Она напомнила, что вчера, 25 февраля, исполнилось 40 дней со дня трагической гибели Монастырского.

"Денис был прекрасным другом и очень светлым человеком, профессионалом своего дела и великим государственником. Поэтому считаю своим моральным долгом запустить инициативу по увековечиванию памяти Дениса", – написала Янченко.

Под обращением к киевским властям с предложением переименовать один из переулков возле МВД в честь Монастырского поставили свои подписи 150 нардепов.

Янченко пишет, что на следующей неделе планирует встретиться с представителями КГГА по этому вопросу.

Нардепы предлагают переименовать переулок возле МВД в честь Монастырского

Читайте также: У Авакова прошел обыск по делу падения вертолета с руководством МВД

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мвд галина янченко Денис Монастырский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 