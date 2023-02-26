Нардепы предлагают переименовать переулок возле МВД в честь Монастырского

Депутаты Верховной Рады предлагают столичным властям переименовать один из переулков возле Министерства внутренних дел в честь погибшего в авиакатастрофе главы МВД Дениса Монастырского. Под соответствующим обращением подписалось уже 150 нардепов. Об этом сообщает депутат Галина Янченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Она напомнила, что вчера, 25 февраля, исполнилось 40 дней со дня трагической гибели Монастырского.

"Денис был прекрасным другом и очень светлым человеком, профессионалом своего дела и великим государственником. Поэтому считаю своим моральным долгом запустить инициативу по увековечиванию памяти Дениса", – написала Янченко.

Под обращением к киевским властям с предложением переименовать один из переулков возле МВД в честь Монастырского поставили свои подписи 150 нардепов.

Янченко пишет, что на следующей неделе планирует встретиться с представителями КГГА по этому вопросу.

Утром 18 января во время крушения вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. В общей сложности погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей. Вертолет упал возле детского сада.

7 февраля Верховная Рада назначила Игоря Клименко министром внутренних дел.

Читайте также: У Авакова прошел обыск по делу падения вертолета с руководством МВД

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.