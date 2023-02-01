У Авакова прошел обыск по делу падения вертолета с руководством МВД
01.02.2023, 11:19
Арсен Аваков (Скриншот видео YouTube/Украина 24)
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски у бывшего руководителя МВД Арсена Авакова. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Авакова.
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Обыск состоялся в рамках расследования по закупке французских вертолетов Airbus.
"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus 6-летней давности. Естественно – ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию", – сказал Аваков.
- Утром 18 января во время аварии вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. По последним данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.
- Временно исполняющим обязанности главы МВД назначен глава Национальной полиции Игорь Клименко — он также стал заместителем главы МВД.
- Воздушные силы: Расследование займет недели, руководство МВД летело на вертолете Super Puma.
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