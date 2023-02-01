У Авакова прошел обыск по делу падения вертолета с руководством МВД

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски у бывшего руководителя МВД Арсена Авакова. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Авакова.

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Обыск состоялся в рамках расследования по закупке французских вертолетов Airbus.

"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus 6-летней давности. Естественно – ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию", – сказал Аваков.

Вадим Ребрина

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