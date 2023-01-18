Клименко стал и.о. главы МВД после гибели Монастырского в Броварах

Кабинет министров назначил исполняющего обязанности министра внутренних дел после гибели главы МВД Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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На внеочередном заседании правительства временно исполняющим обязанности главы МВД назначили главу Национальной полиции Игоря Клименко — он также стал заместителем главы МВД.

"После обсуждения с парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства. МВД — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", — заявил премьер.

Ранее глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Сергей Ионушас говорил, что за нового главу МВД должен проголосовать парламент после того, как правоохранительный комитет согласует кандидатуру.

Исполняющий обязанности будет работать, пока Верховная Рада не проголосует за нового министра.

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Дмитро Гриниченко

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