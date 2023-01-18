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После гибели Монастырского обязанности главы МВД будет выполнять один из замов — Рада

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 12:31
После гибели Монастырского обязанности главы МВД будет выполнять один из замов — Рада - Фото
Сергей Ионушас (Фото: Sergii Ionushas/Facebook)
дополнено

После гибели в авиакатастрофе в Броварах министра внутренних дел Дениса Монастырского его обязанности временно будет исполнять один из заместителей. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире национального телемарафона. 

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По его словам, кто именно из заместителей Монастырского будет исполнять обязанности министра — пока неизвестно.

Он отметил, что за нового главу МВД должен проголосовать парламент после того, как правоохранительный комитет согласует кандидатуру. 

На сайте министерства в заместителях главы ведомства числятся Мери Акопян, Сергей Гончаров, Богдан Драпьятый, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко.

ОБНОВЛЕНО в 12:55. Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил в комментарии LIGA.net, что правительство определит, кто именно из заместителей Монастырского будет исполнять обязанности министра. 

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона заяви, что система МВД работает в штатном режиме. 

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Дмитро Гриниченко
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авиакатастрофа мвд евгений енин бровары Денис Монастырский Сергей Ионушас
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