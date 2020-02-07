В Киеве переименовали несколько библиотек

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Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты переименовали ряд столичных библиотек. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Библиотеке им. Александра Матросова (Герой Советского Союза, красноармеец) в Шевченковском районе присвоено имя известного детского писателя Анатолия Костецкого.

Библиотека № 156 в Дарницком районе Киева будет носить имя Николая Руденко - украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины.

Переименованы также три библиотеки для детей в Соломенском районе: Петра Вершигоры (Герой Советского Союза, участник партизанского движения) в библиотеку Евгения Гуцало (украинский писатель, журналист); Владимира Кудряшова (Герой Советского Союза, участник партизанского движения) - в библиотеку Всеволода Нестайко (известный детский писатель); Александра Пироговского (Герой Советского Союза, организатор подполья) - в библиотеку Преображенская.

В ноябре 2019 года Киевгородской совет переименовал улицу Выборгскую в Соломенском районе в улицу Алексея Тихого, а проспект Космонавта Комарова - в проспект Любомира Гузара.

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