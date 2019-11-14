В Киеве переименовали проспект Космонавта Комарова

Заседание Киевсовета (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Киевский городской совет переименовал сегодня улицу Выборгскую в Соломенском районе в улицу Алексея Тихого, а проспект Космонавта Комарова - в проспект Любомира Гузара. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Улица Выборгская была названа так 1955 году в честь российского города Выборга. Алексей Тихий, в честь которого она сегодня переименована, - украинский диссидент и правозащитник, выступал за защиту украинского языка, один из членов-основателей Украинской Хельскинской группы, умер в 1984 году в заключении.

Проспект Космонавта Комарова был назван в честь советского летчика-испытателя Владимира Комарова, погибшего в 1967 году при посадке космического корабля. Любомир Гузар, имя которого проспект будет носить теперь, - глава УГКЦ с 2001 по 2011 год, доктор богословия, умер в 2017 году.