Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве переименовали проспект Космонавта Комарова

В Киеве переименовали проспект Космонавта Комарова - Фото
Заседание Киевсовета (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.11.2019, 17:15

Также переименована улица Выборгская

Киевский городской совет переименовал сегодня улицу Выборгскую в Соломенском районе в улицу Алексея Тихого, а проспект Космонавта Комарова - в проспект Любомира Гузара. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Улица Выборгская была названа так 1955 году в честь российского города Выборга. Алексей Тихий, в честь которого она сегодня переименована, - украинский диссидент и правозащитник, выступал за защиту украинского языка, один из членов-основателей Украинской Хельскинской группы, умер в 1984 году в заключении.

Проспект Космонавта Комарова был назван в честь советского летчика-испытателя Владимира Комарова, погибшего в 1967 году при посадке космического корабля. Любомир Гузар, имя которого проспект будет носить теперь, - глава УГКЦ с 2001 по 2011 год, доктор богословия, умер в 2017 году.

Напишите нам
Любомир Гузар проспект комарова улица Выборгская улица Алексея Тихого
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 