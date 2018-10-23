В Киеве перевернулся военный автомобиль - фото, видео

Фото: ТСН

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Грузовик упал на бок возле Дарницкого моста в Киеве

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Вечером в понедельник, 22 октября, возле Дарницкого моста в Киеве перевернулся военный грузовик. Об этом говорится в сообщении Киев Оперативный в Facebook.

Сказано, что дорожно-транспортное происшествие произошло на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.

По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок.

Отмечается, что пострадавших и погибших в аварии нет.

15 октября сообщалось, что в Винницкой области трагически погиб украинский военный.