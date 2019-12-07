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В Киеве планируются акции с десятками тысяч людей – полиция

В Киеве планируются акции с десятками тысяч людей – полиция - Фото
Сергей Яровой (фото - npu.gov.ua)
07.12.2019, 10:55

МВД призывает всех участников массовых акций проводить их мирно и соблюдать закон

В центре Киева 8-9 декабря планируется проведение пяти массовых акций с участием десятков тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Мы провели ряд встреч с организаторами этих акций. Наша позиция - все они не должны переходить черту закона. В круглосуточном режиме уже развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем мониторить ситуацию и оперативно принимать решения", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка будет привлечено 3000 правоохранителей. МВД призывает всех участников массовых акций проводить их мирно и соблюдать закон.

"Мы понимаем обеспокоенность общества. Для Украины - это действительно важные международные переговоры, которые состоятся 9 мая в Париже. Их не было несколько лет, поэтому это создает определенный ажиотаж и разные видения этого процесса. Мы это также учитываем и верим в ответственность людей, которые будут собираться под Офисом президента", - отметила заместитель главы Офиса президента Анна Коваленко.

  • 9 декабря пройдет встреча в нормандском формате на высшем уровне пройдет в Париже.

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