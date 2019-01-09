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09.01.2019, 21:12

В Киеве подросток поссорился с родителями, ушел из дома и погиб

В Киеве подросток поссорился с родителями, ушел из дома и погиб - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Тело погибшего нашли прохожие

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В Киеве на Большой Житомирской прохожие обнаружили тело подростка. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

По данным полиции, двумя днями ранее 15-летний подросток поссорился с родителями и ушел из дома - его искали как пропавшего без вести по заявлению семьи. Им оказался найденный сегодня погибший.

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Правоохранители сообщают, что на теле подростка есть травмы, характерные для падения с высоты.

Также полицейские выяснили, что погибший некоторое время жил в здании, возле которого его нашли.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Следователи Шевченковского УП ГУНП в Киеве предварительно квалифицируют событие как самоубийство.

Ранее сообщалось ,что сегодня ночью в Хмельницкой области в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли три человека. 

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Теги: дети, самоубийство, киев, полиция
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