В Киеве подросток поссорился с родителями, ушел из дома и погиб

В Киеве на Большой Житомирской прохожие обнаружили тело подростка. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.
По данным полиции, двумя днями ранее 15-летний подросток поссорился с родителями и ушел из дома - его искали как пропавшего без вести по заявлению семьи. Им оказался найденный сегодня погибший.
Правоохранители сообщают, что на теле подростка есть травмы, характерные для падения с высоты.
Также полицейские выяснили, что погибший некоторое время жил в здании, возле которого его нашли.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Следователи Шевченковского УП ГУНП в Киеве предварительно квалифицируют событие как самоубийство.
Ранее сообщалось ,что сегодня ночью в Хмельницкой области в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли три человека.