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В Киеве полиция обнаружила частный "детский сад": фото

В Киеве полиция обнаружила частный "детский сад": фото - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua
17.01.2020, 18:03

В частном доме на Подоле трое взрослых удерживали 11 чужих детей

На Подоле в Киеве, в частном доме обнаружили нелегальный "детский сад", в котором содержались 11 малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там рассказали, что в полицию поступило анонимное сообщение о том, что на улице Достоевского незаконно функционирует детский сад.

По указанному адресу немедленно выехали полицейские и представители социальных служб.

На месте правоохранители обнаружили 11 малолетних детей, которые находились на улице. Мужчина, который был с детьми, при появлении полиции сразу завел детей в дом и от общения отказался.

Полицейские на основании проведения неотложного обыска попали в помещение, где, кроме мужчины, обнаружили двух взрослых женщин, не имеющих к находящимся там детям никакого отношения, рассказали в полиции.

Там установили, что пребывание детей в указанном помещении составляет для них опасность из-за несоблюдения санитарно-гигиенических требований, отсутствия соответствующей пожарной безопасности, несоответствия норм питания.

Полицейские вызвали родителей и передали им их детей.

В дальнейшем сотрудники сектора ювенальной превенции проверят эти семьи, чтобы выяснить, что побуждает родителей оставлять своих детей в таких условиях.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.

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полиция киев дети детский сад
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