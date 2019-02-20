В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета

Павел Шеремет (фото - скриншот видео)

В Шевченковском районе Киева на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая земельному участку присвоено статус сквера имени журналиста Павла Шеремета, который был убит в теракте в Киеве. Соответствующее решение приняла Киевская комиссия по вопросам именований, сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

"Данное предложение поддержал коллектив газеты "Украинская правда" и обсуждалось с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Киеве появится еще два новых сквера: Мюнхенский, в честь 30-летия связей Мюнхена и Киева – на пересечении улиц Зоологическая и Дегтяревская; имени Муслима Магомаева, по запросу посольства Азербайджана в Украине – на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Вячеслава Черновола.

19 февраля сообщалось, что в Киеве появятся улицы имени Амины Окуевой и Джохара Дудаева.