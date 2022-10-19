В Киеве предлагают переименовать улицу Пушкинскую в честь актера из Гарри Поттера
19.10.2022, 09:40
Робби Колтрейн (скриншот с видео)
На сайте Киевсовета появилась петиция с предложением переименовать улицу Пушкинскую в честь шотландского актера Робби Колтрейна, известного своей ролью Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Петиция по состоянию на 19 октября собрала 216 подписей. Для того чтобы петицию рассмотрел Киевсовет, ее должны подписать 6000 человек.
Также городской совет сообщает о переименовании улицы Мичурина в Морских пехотинцев.
- 14 октября Робби Колтрейн скончался в возрасте 72 лет.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии