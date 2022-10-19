В Киеве предлагают переименовать улицу Пушкинскую в честь актера из Гарри Поттера

На сайте Киевсовета появилась петиция с предложением переименовать улицу Пушкинскую в честь шотландского актера Робби Колтрейна, известного своей ролью Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере.

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Петиция по состоянию на 19 октября собрала 216 подписей. Для того чтобы петицию рассмотрел Киевсовет, ее должны подписать 6000 человек.

Также городской совет сообщает о переименовании улицы Мичурина в Морских пехотинцев.

14 октября Робби Колтрейн скончался в возрасте 72 лет.

Вадим Ребрина

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