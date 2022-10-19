UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве предлагают переименовать улицу Пушкинскую в честь актера из Гарри Поттера

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 09:40
В Киеве предлагают переименовать улицу Пушкинскую в честь актера из Гарри Поттера - Фото
Робби Колтрейн (скриншот с видео)

На сайте Киевсовета появилась петиция с предложением переименовать улицу Пушкинскую в честь шотландского актера Робби Колтрейна, известного своей ролью Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Петиция по состоянию на 19 октября собрала 216 подписей. Для того чтобы петицию рассмотрел Киевсовет, ее должны подписать 6000 человек.

Также городской совет сообщает о переименовании улицы Мичурина в Морских пехотинцев.

  • 14 октября Робби Колтрейн скончался в возрасте 72 лет.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев переименование петиция Робби Колтрейн
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 