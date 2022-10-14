Умер актер Робби Колтрейн, известный ролью Хагрида в фильмах о Гарри Поттере

Актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на его агента Белинду Райт.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Актер скончался в больнице недалеко от Фолкерка в Шотландии.

Белинда Райт описала Колтрейна как "уникального таланта", добавив, что его роль Хагрида "принесла радость детям и взрослым во всем мире".

Более чем 40-летняя карьера Колтрейна варьировалась от ролей в фильмах о Джеймсе Бонде до главной роли в британском сериале 1990-х годов "Метод Крекера".

Первый министр Шотландии Никола Стерджен воздала дань уважения актеру в Twitter: "Очень печальные новости. У него, как у актера, был такой диапазон и глубина, от блестящей комедии до жесткой драмы".

Читайте также: Умер автор хита 90-х "Gangsta's Paradise" американский рэпер Coolio

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.