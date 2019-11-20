В Киеве презентовали проект Музея голодомора

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В Художественном арсенале в Киеве представили масштабный проект Музея Голодомора. Об этом секретарь Киевсовета Владимир Прокопив написал в Facebook.

Проект разработан группой архитекторов компании Проектные системы (Киев), также привлечены компании Haley Sharpe Design Ltd (Канада, Великобритания) и Nizio Design International (Польша).

По данным Прокопива, музей будет включать в себя временную экспозицию, исследовательский центр, главный архив, кинозал, библиотеку, образовательные аудитории, детское пространство. Площадь комплекса - более 15000 кв. м. Открыть музей планируется на Днепровских склонах к 90-й годовщине Голодомора в 2022 году.

В соответствии с результатами опроса 29 октября - 4 ноября , 82% респондентов считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа. 11% опрошенных не согласны с этим утверждением, 7% украинцев затрудняются ответить.

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