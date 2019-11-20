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В Киеве презентовали проект Музея голодомора

В Киеве презентовали проект Музея голодомора - Фото
Фото: LIGA.net
20.11.2019, 16:50

Комплекс площадью более 15000 кв. м обещает стать самым крупным музеем в Украине

В Художественном арсенале в Киеве представили масштабный проект Музея Голодомора. Об этом секретарь Киевсовета Владимир Прокопив написал в Facebook.

Проект разработан группой архитекторов компании Проектные системы (Киев), также привлечены компании Haley Sharpe Design Ltd (Канада, Великобритания) и Nizio Design International (Польша). 

По данным Прокопива, музей будет включать в себя временную экспозицию, исследовательский центр, главный архив, кинозал, библиотеку, образовательные аудитории, детское пространство. Площадь комплекса - более 15000 кв. м. Открыть музей планируется на Днепровских склонах к 90-й годовщине Голодомора в 2022 году.

  • В соответствии с результатами опроса 29 октября - 4 ноября, 82% респондентов считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа. 11% опрошенных не согласны с этим утверждением, 7% украинцев затрудняются ответить.

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Голодомор в Украине музей голодомора
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