В Киеве прогнозируют еще больше снега в ближайшие дни

В течение всей недели в Киеве сохранятся сложные погодные условия: гололедица, метели, сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Как отмечается, дорожники и коммунальные службы продолжат работать в режиме нон-стоп: более 6,5 тысячи человек убирают город от снега и льда. Днем на дорогах столицы ​​работает 470 единиц спецтехники Киевавтодора.

По данным Укргидрометцентра, 10 февраля на дорогах Киева ожидается гололедица (уровень опасности, желтый).

Днем 11 февраля и ночью 12 февраля прогнозируют метели – снега насыплет до 10-20 см, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах заносы и налипание мокрого снега.

12 февраля ожидается понижение температуры: ночью до 10-12 ° мороза, днем ​​до 8-10 ° мороза.

Городские власти просят киевлян за возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях, не парковать авто на обочинах улиц и дорог, чтобы обеспечить беспрепятственное движение спецтехники.

В КГГА предупреждают, что транспортные средства, мешающие убирать снег, эвакуируют – только за прошедшие сутки эвакуировано 141 авто, а более 80 – перемещено.

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Наталия Медведева

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