Полиция Киева задействовала для спасательных мероприятий бронетранспортеры, автомобили и трактор – некоторых водителей помогают вытаскивать из снежных заносов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Отмечается, что из-за снегопада и морозной погоды на отдельных участках дорог возникли снежные заносы и гололедица, что осложнило движение автотранспорта.
- Сегодня большие города Украины встали в пробках из-за снегопада: движение автомобилей сильно затруднено в Киеве, Львове, Днепре и Харькове.
Читайте также: Снегопады и заморозки. Какой будет погода в Украине на этой неделе – прогноз
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Директор по маркетингу
Киев • AROMA KAVA
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджерРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии