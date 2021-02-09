Полиция Киева задействовала для спасательных мероприятий бронетранспортеры, автомобили и трактор – некоторых водителей помогают вытаскивать из снежных заносов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.

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Отмечается, что из-за снегопада и морозной погоды на отдельных участках дорог возникли снежные заносы и гололедица, что осложнило движение автотранспорта.

Сегодня большие города Украины встали в пробках из-за снегопада: движение автомобилей сильно затруднено в Киеве, Львове, Днепре и Харькове.

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Станислав Стороженко

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