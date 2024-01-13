В Киеве произошел пожар в ТРЦ "Космополит": людей эвакуируют
В Соломенском районе Киева происходит эвакуация людей из торгово-развлекательного центра "Космополит", где произошло возгорание. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Предварительно, по его данным, возгорание произошло на четвертом этаже четырехэтажного здания в детской комнате.
Экстренные службы направляются на место, сообщил Кличко.
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