В Киеве произошел пожар в ТРЦ "Космополит": людей эвакуируют

По предварительным данным, возгорание произошло в детской комнате столичного ТЦ

Иллюстративное фото - ГСЧС

В Соломенском районе Киева происходит эвакуация людей из торгово-развлекательного центра "Космополит", где произошло возгорание. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Предварительно, по его данным, возгорание произошло на четвертом этаже четырехэтажного здания в детской комнате.

Экстренные службы направляются на место, сообщил Кличко.