У Києві пожежа в ТРЦ "Космополит". Евакуйовано 200 людей: з'явились фото з місця

За попередніми даними, займання сталося в дитячій кімнаті столичного ТРЦ

Фото - ДСНС

У Соломʼянському районі Києва відбувається евакуація людей з торговельно-розважального центру "Космополит", де сталося загоряння. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Попередньо, за його даними, займання сталося на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті.

ДОПОВНЕНО О 17:05. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що о 15:57 надійшло повідомлення про пожежу по вул. Вадима Гетьмана.

Загоряння сталося в одному із приміщень ТЦ на четвертому поверсі, ліквідація пожежі наразі триває.

Евакуйовано близько 200 осіб, цей процес ще теж триває. На місці працюють 13 одиниць техніки та понад 50 рятувальників.

Кличко повідомив, що на цей час постраждалих немає, до медиків ніхто не звертався.

Фото – ДСНС

Фото – ДСНС

Фото – ДСНС