В Киеве пьяный мужчина хотел продать пакет боевых гранат: фото

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали мужчину, который предложил продавцу продуктов купить гранаты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Полицейским продавец магазина рассказала, что выпивший мужчина достал на витрину полиэтиленовый пакет и предложил ей приобрести гранаты.

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"Получив отказ, незнакомец ушел. Правоохранители заметили похожего по описанию мужчину. При поверхностном осмотре полицейские обнаружили пакет, в котором было три корпуса гранаты РГД-5 и корпус гранаты Ф-1 и запалы к ним", - отметили в пресс-службе.

Правонарушителем оказался местный житель, 1960 года рождения, ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. По его словам, гранаты он якобы нашел на улице.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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