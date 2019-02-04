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04.02.2019, 17:41

В Киеве пьяный мужчина хотел продать пакет боевых гранат: фото

В Киеве пьяный мужчина хотел продать пакет боевых гранат: фото - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полиции отметили, что задержанному грозит до семи лет тюрьмы

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В Киеве полицейские задержали мужчину, который предложил продавцу продуктов купить гранаты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Полицейским продавец магазина рассказала, что выпивший мужчина достал на витрину полиэтиленовый пакет и предложил ей приобрести гранаты.

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"Получив отказ, незнакомец ушел. Правоохранители заметили похожего по описанию мужчину. При поверхностном осмотре полицейские обнаружили пакет, в котором было три корпуса гранаты РГД-5 и корпус гранаты Ф-1 и запалы к ним", - отметили в пресс-службе.

Правонарушителем оказался местный житель, 1960 года рождения, ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. По его словам, гранаты он якобы нашел на улице.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окна офиса столичной организации Национального союза журналистов Украины на Крещатике.

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Теги: полиция, киев, гранаты, продавец
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