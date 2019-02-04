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04.02.2019, 16:43

Национальный союз журналистов заявил об обстреле офиса в Киеве

Национальный союз журналистов заявил об обстреле офиса в Киеве - Фото
НСЖУ (фото - Facebook)

Инцидент произошел ночью в центре столицы

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Неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окна офиса столичной организации Национального союза журналистов Украины на Крещатике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе НСЖУ.

Происшествие случилось в ночь на 1 февраля. Поврежденное окно-витрину в киевской региональной организации Национального союза журналистов Украины обнаружили уже в конце рабочего дня и сразу обратились в полицию.

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"В полиции заявили, что удивляться нечего: помещение в самом центре Киева, на улице Крещатик (Крещатик, 10, - ред.), где стрельба - не редкость. В городе в последнее время выяснение отношений с использованием огнестрельного оружия (а по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии) встречается довольно часто", - отметила ответственный секретарь столичной организации НСЖУ Алла Малиенко.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, изучают записи с камер наблюдения.

6 февраля 2018 года в Национальном союзе журналистов Украины призвали украинских журналистов воздержаться от поездок в Россию.

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Теги: киев, офис, нсжу
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