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В Киеве пьяный водитель грузовика сбил пешеходов. Пострадал историк, его друг погиб

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16.10.2021, 19:15
В Киеве пьяный водитель грузовика сбил пешеходов. Пострадал историк, его друг погиб - Фото
Александр Зинченко (фото - facebook.com/oleksandr.zinchenko)

Вечером 15 октября в Киеве водитель грузовика в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешеходов на проспекте Степана Бандеры и скрылся с места происшествия. Полицейские остановили нарушителя на Столичном шоссе и задержали его, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме водителя, – сообщили в полиции.

Наезд был совершен, когда пешеходы переходили дорогу на нерегулируемом переходе.

В результате аварии пострадали два человека 1977 и 1996 годов рождения, они были госпитализированы в больницу. По факту ДТП открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

В Киеве пьяный водитель грузовика сбил пешеходов. Пострадал историк, его друг погиб

Суспильне сообщает, что среди пострадавших – редактор (сценарист) издания, историк и публицист Александр Зинченко. Он говорит, что почти не помнит подробностей аварии.

"Мы решили сделать себе экскурсию в выходной вечер в магазин IKEА, поскольку никогда там не были. Мы шли по тротуару вдоль проспекта Бандеры, и зашли в один из отрогов проспекта. Скорее всего это (авария, – ред.) произошло между 17:40 и 17:47. Кто-то позвонил в скорую. Я ничего не помню, кроме одного крупного плана – что я пытался собственным ремнем наложить жгут своему приятелю. Я это вспомнил, когда меня привезли в больницу ", – рассказал журналист.

По его словам, он отделался легким сотрясением мозга, а его товарища Александра Шибицкого врачи не смогли спасти, под утро он умер. Через неделю Александру должно было исполниться 25 лет.

Суд отправил подозреваемого в СИЗО без права залога.

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Вадим Ребрина
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дтп Александр Зинченко киев
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