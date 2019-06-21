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21.06.2019, 12:42

В Киеве растет уровень загрязнения воздуха: названа причина

В Киеве растет уровень загрязнения воздуха: названа причина - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

21-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится - будет по-прежнему жарко

Из-за погодных условий, которые наблюдались в Киеве с 10 по 20 июня (сухая жаркая погода без осадков, отсутствие значительного ветра), происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а, начиная с понедельника, снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта", - отметили в ГСЧС.

В течение 21-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится. Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.

21 июня сообщалось, что в Киеве будет +31, +33 градуса, сухо.

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Теги: киев, воздух, загрязнение
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