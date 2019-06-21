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21.06.2019, 08:40

Синоптики предупреждают о шквалах и граде: где ухудшится погода

Синоптики предупреждают о шквалах и граде: где ухудшится погода - Фото
Фото: unsplash.com

По прогнозам Укргидрометцентра, дожди ожидаются на западе и севере страны

Сегодня, 21 июня, в Украине сохранится жаркая погода, температура воздуха днем ​​будет достигать +30, +36 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Грозовые дожди 21 июня пройдут в западных областях, местами переходя в ливни, с шквалом или градом. Локальные дожди могут распространиться на Житомирскую, Винницкую и вечером в Одесскую область", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, на остальной территории Украины - сухая воздушная масса, высокая пожарная опасность.

В Киеве будет +31, +33 градуса, сухо. "Ближайший дождь в столице ожидается 24 июня, а ослабление жары, по предварительным прогнозам, приходится на 26 июня. Температура воздуха снизится до +25, +28 градусов", - уточнила синоптик.

Она добавила, что на западе с 22 июня будет +24, +29 градусов.

17 июня 2019 года в Польше в результате урагана без электричества остались тысячи домов.

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта, дожди, град
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