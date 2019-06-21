Синоптики предупреждают о шквалах и граде: где ухудшится погода

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Сегодня, 21 июня, в Украине сохранится жаркая погода, температура воздуха днем ​​будет достигать +30, +36 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Грозовые дожди 21 июня пройдут в западных областях, местами переходя в ливни, с шквалом или градом. Локальные дожди могут распространиться на Житомирскую, Винницкую и вечером в Одесскую область", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, на остальной территории Украины - сухая воздушная масса, высокая пожарная опасность.

В Киеве будет +31, +33 градуса, сухо. "Ближайший дождь в столице ожидается 24 июня, а ослабление жары, по предварительным прогнозам, приходится на 26 июня. Температура воздуха снизится до +25, +28 градусов", - уточнила синоптик.

Она добавила, что на западе с 22 июня будет +24, +29 градусов.

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