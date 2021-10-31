В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим – 80 км/ч запретят

С 1 ноября в Киеве вводится единый скоростной режим – 50 км/ч. Об этом сообщил заместитель главы Киевского горсовета Константин Усов, передает пресс-служба КГГА.

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"В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 – об ограничении максимальной скорости движения до 80 км в час", – говорится в сообщении.

Изменения коснутся семи участков улично-дорожной сети столицы: Набережное шоссе; Приднепровское шоссе; Столичное шоссе; проспект Бажана; ул. Саперно-Слободская; ул. Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул. Электриков; проспект Шухевича от Северного моста до ул. Бальзака.

Как отмечается, изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского горсовета от 9 октября 2018 года.

С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.

1 ноября вступают в силу изменения в правила дорожного движения, которые касаются новых знаков и разметки.

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Наталия Медведева

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