UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим – 80 км/ч запретят

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2021, 17:35
В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим – 80 км/ч запретят - Фото
Фото: КГГА

С 1 ноября в Киеве вводится единый скоростной режим – 50 км/ч. Об этом сообщил заместитель главы Киевского горсовета Константин Усов, передает пресс-служба КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 – об ограничении максимальной скорости движения до 80 км в час", – говорится в сообщении.

Изменения коснутся семи участков улично-дорожной сети столицы: Набережное шоссе; Приднепровское шоссе; Столичное шоссе; проспект Бажана; ул. Саперно-Слободская; ул. Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул. Электриков; проспект Шухевича от Северного моста до ул. Бальзака.

Как отмечается, изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского горсовета от 9 октября 2018 года.

С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.

Читайте также: В киевском метро предупредили: с 1 ноября за нарушение карантина будут штрафовать

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев пдд скорость
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 