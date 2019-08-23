В Киеве зеленую карточку метро не будут пополнять на 10 станциях

Фото: Киевский метрополитен

С 25 августа карта метро не будет продаваться и пополняться в кассах десяти станций столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП Киевский метрополитен.

Карта не будет продаваться и пополняться на станциях "Крещатик" (центральный выход), "Театральная", "Майдан Независимости", "Академгородок" (выход к магазину NOVUS), "Лесная" (выход к ТЦ Дарынок), "Арсенальная", "Теремки" (выход к ТЦ Магеллан), "Сырец", "Почайна" (выход к ул. Бандеры), "Площадь Льва Толстого".

В этих кассах можно будет приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.

Также, как сообщили в КГГА, можно будет использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро, как обычно. Оплатить проезд также можно э-билетом или жетоном.

В конце июля в киевском метрополитене признались, что планируют вывести из обращения "зеленые карточки" метро, однако не назвали точных сроков.