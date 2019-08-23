Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве зеленую карточку метро не будут пополнять на 10 станциях

В Киеве зеленую карточку метро не будут пополнять на 10 станциях - Фото
Фото: Киевский метрополитен
23.08.2019, 18:39

Ранее в Киевском метрополитене признались, что хотя вывести из обращения "зеленые карточки", но не назвали сроков

С 25 августа карта метро не будет продаваться и пополняться в кассах десяти станций столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП Киевский метрополитен.

Карта не будет продаваться и пополняться на станциях "Крещатик" (центральный выход), "Театральная", "Майдан Независимости", "Академгородок" (выход к магазину NOVUS), "Лесная" (выход к ТЦ Дарынок), "Арсенальная", "Теремки" (выход к ТЦ Магеллан), "Сырец", "Почайна" (выход к ул. Бандеры), "Площадь Льва Толстого".

В этих кассах можно будет приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.

Также, как сообщили в КГГА, можно будет использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро, как обычно. Оплатить проезд также можно э-билетом или жетоном.

В конце июля в киевском метрополитене признались, что планируют вывести из обращения "зеленые карточки" метро, однако не назвали точных сроков.

Напишите нам
метро карточка метрополитен Kyiv Smart Card
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 