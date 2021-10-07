В Киеве сегодня могут меняться маршруты транспорта – список

Сегодня в Киеве возможны изменения движения транспорта из-за перекрытия улиц Владимирской, Крещатик, Богдана Хмельницкого, Грушевского и Ивана Мазепы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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В сообщении сказано, что из-за проведения мероприятий по случаю Всемирного дня действий за достойный труд возможен запрет движения на улицах Владимирской (от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого), Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик), Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади), Грушевского и Ивана Мазепы.

В случае запрета движения транспорт с 10:30 до окончания мероприятий 7 октября будет ходить так:

Троллейбусы

№ 5, 7-К, 8 и 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Академика Палладина, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до б-ра Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко, дальше по действующему маршруту;

№ 38 от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Автобусы

№ 24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет";

№ 55 от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по действующей трассе, далее – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по действующему маршруту;

№ 62 от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);

№ 114 на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет";

№ 118 от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского – ул. Победы – ул. Борщаговская – ул. Академика Янгеля — ст. м. "Политехнический институт" – ул. Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная, далее по действующему маршруту.

Также возможны изменения в маршрутах № 189, 231, 429, 433, 470, 520 и 575, которые проходят на участках проведения мероприятия.

8 сентября 2021 года в КП "Киевпастранс" заявили, что в этом году закупят три трамвая польского концерна Pesa, а позже – еще 19 трамваев от украинских производителей.

В ближайшие два года Киев закупит первые 17-20 электрических автобусов. Они заменят дизельные автобусы на маршрутах №55 (Дарницкая площадь – станция метро "Дворец спорта") и №62 (Ботанический сад – Контрактовая площадь).

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Виктория Найдёнова

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